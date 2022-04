Fortaleza tem oito vitórias consecutivas na Arena Castelão

O Tricolor aposta no bom aproveitamento como mandante e também no retrospecto recente contra os rubro-negros jogando na Arena Castelão para conquistar o bicampeonato da Copa do Nordeste

Invicto na temporada, o Fortaleza tem um aproveitamento ainda melhor jogando na Arena Castelão, palco da decisão da Copa do Nordeste 2022. Ao todo, são 11 jogos no estádio em 2022 e 10 vitórias, sendo oito consecutivas. A bola vai rolar para o Leão do Pici e o Leão da Ilha neste domingo, 3, às 18h30.

Nessa sequência de oito vitórias consecutivas, que inclui os jogos da Copa do Nordeste e das fases finais do Campeonato Cearense, o time marcou 21 gols e sofreu apenas três.

A última derrota do Fortaleza no Castelão aconteceu em novembro de 2021, quando perdeu para o rival Ceará pela 33° rodada Brasileirão. Desde então, já são 14 jogos de invencibilidade do Tricolor atuando no gramado do Gigante da Boa Vista.

Pela Copa do Nordeste, a última vez em que perdeu no estádio foi há mais de um ano, em março de 2021. Na ocasião, o Fortaleza foi superado pelo Santa Cruz pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Júnior Sergipano.

O Leão do Pici aposta no bom aproveitamento como mandante e também no retrospecto recente contra o Sport jogando na Arena Castelão para conquistar o bicampeonato da Copa do Nordeste. Nos últimos cinco jogos entre as equipes na arena, foram quatro vitórias para o Tricolor e um empate.

Confira os jogos do Fortaleza na Arena Castelão em 2022

Fortaleza 5 x 0 Sousa - Copa do Nordeste

Floresta 0 x 2 Fortaleza - Copa do Nordeste

Fortaleza 1 x 1 Ceará - Copa do Nordeste

Fortaleza 3 x 1 Bahia - Copa do Nordeste

Fortaleza 1 x 0 Pacajus - Campeonato Cearense

Pacajus 0 x 5 Fortaleza - Campeonato Cearense

Ferroviário 0 x 1 Fortaleza - Campeonato Cearense

Fortaleza 2 x 1 Ferroviário - Campeonato Cearense

Fortaleza 2 x 0 CRB - Copa do Nordeste

Fortaleza 5 x 1 Atlético-BA - Copa do Nordeste

Fortaleza 2 x 0 Náutico - Copa do Nordeste

