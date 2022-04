Fortaleza marcou gols em todos os jogos que disputou na temporada; veja os números

Após o empate por 1 a 1 com o Sport pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, o Fortaleza irá a campo no domingo, 3, na Arena Castelão, com a obrigação de vencer — por qualquer placar — no tempo regulamentar para garantir o bicampeonato regional, cenário que o sistema ofensivo do Tricolor pode fazer a diferença. Nesta temporada, a equipe comandada por Vojvoda marcou gols em todos os jogos que disputou.

Ao todo, em 15 partidas — 11 pelo Nordestão e quatro pelo Campeonato Cearense —, o Leão balançou as redes 34 vezes, média de 2,26 gols por partida. Moisés e Yago Pikachu, ambos com cinco tentos e três assistências, são os atletas que mais participaram diretamente de gols em 2022.

Sobre o assunto Fortaleza e Sport empatam em 1 a 1 no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste

Zé Welison chega a dois gols em três jogos pelo Fortaleza

Com público de 55 mil já confirmado para o Castelão, decisão da Copa do Nordeste pode bater 100 mil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Copa do Nordeste, a equipe comandada pelo treinador Juan Pablo Vojvoda possui o melhor ataque da competição, com 25 gols marcados em 11 jogos, o que representa uma média de 3 tentos por partida. Além disso, o Tricolor também é o time com mais finalizações (167), mais passes certos (3378) e a que tem a maior porcentagem de posse de bola (53.74%).