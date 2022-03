Fortaleza e Sport têm ampla vantagem jogando como mandantes no histórico do confronto

Finalistas da Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport duelam para decidirem quem leva a Orelhuda para casa em 2022. Com jogos de ida e volta marcados para os dias 31 de março e 3 de abril, as equipes apostam no bom retrospecto como mandantes na história do confronto para conquistar o título do Nordestão.

Ao todo, Fortaleza e Sport jogaram 30 vezes, sendo 15 partidas como mandantes para cada time. Jogando em casa, tanto o Leão do Pici quanto o Leão da Ilha têm apenas uma derrota no retrospecto geral.

A primeira vitória do Fortaleza sobre o Sport jogando fora de casa foi em setembro de 2021, na última vez em que as equipes se enfrentaram, em duelo válido pela 22° rodada do Brasileirão. Na ocasião, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda derrotou os Rubro-Negros por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, com gol do zagueiro Marcelo Benevenuto no primeiro tempo.

Já como mandante, o Tricolor não perde para os pernambucanos desde 1980, quando foi derrotado por 2 a 1 em jogo válido pela primeira fase da Taça de Prata, torneio que era equivalente a Série B do Brasileirão na época. De lá pra cá, o Leão do Pici busca defender um tabu que já dura 42 anos para sair com o título da Copa do Nordeste 2022.

O primeiro jogo da final será com mando do Sport, na Arena de Pernambuco. Devido a reformas na Ilha do Retiro e às restrições de público do governo estadual, a equipe Rubro-Negra optou por não jogar dentro de casa, onde nunca perdeu para o Fortaleza na história.

Por ter a melhor campanha, o Fortaleza vai jogar a segunda e decisiva partida da final na Arena Castelão. Em caso de empate no saldo de gols nos dois jogos, a disputa irá se encaminhar para os pênaltis.

