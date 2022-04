Vojvoda explica ausência de Moisés e fala sobre revezamento de jogadores no Fortaleza

Kayzer e Robson formaram o ataque titular para a partida diante do Sport. Moisés e Silvio Romero entraram no segundo tempo do confronto

O treinador Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva após empate do Fortaleza em 1 a 1 com o Sport, nesta quinta-feira, 31, na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da Copa do Nordeste. O técnico comentou sobre a ausência de Moisés na equipe titular e a troca de jogadores no time que iniciou o duelo, além dos atletas lesionados no elenco.

"Fizemos a troca de jogadores, dois atacantes por dois atacantes que estavam mais descansados. Necessitamos disso. Moisés é um jogador que tem suas características de velocidade, de um contra um. E, eu acho que todo o time fez uma boa partida", disse.

Os atacantes Moisés e Silvio Romero entraram nos lugares de Robson e Kayzer. Com Moisés, a equipe cearense ganhou velocidade no último terço do campo, além de qualidade nos duelos de um contra um.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O zagueiro Marcelo Benevenuto sentiu um desconforto durante o aquecimento e foi cortado da equipe titular minutos antes do duelo contra o Sport. O zagueiro foi substituído por Bryan Ceballos, que formou a defesa ao lado de Landázuri e Titi.

Sobre o assunto Com público de 55 mil já confirmado para o Castelão, decisão da Copa do Nordeste pode bater 100 mil

Em caso de novo empate, Fortaleza e Sport decidirão o título do Nordestão nos pênaltis

Vojvoda lamenta gol sofrido pelo Fortaleza e lembra: "O campeonato se define no último jogo"

"O Benevenuto teve um problema físico durante o aquecimento. Mas, eu acho que todos os jogadores que estão no banco tem condições de serem titulares. Para isso, eles trabalham todos os dias. Nesta partida entrou o Ceballos e fez uma partida boa", frisou.

Vojvoda não deu detalhes sobre a lesão de Benevenuto, mas informou que o atleta não sofreu edema muscular. O técnico também falou sobre os outros atletas lesionados na equipe. "Os jogadores que não estiveram disponíveis para hoje foram Crispim e Tinga. Se joga a cada três dias. Então, se perde uma semana e são muitos jogos. O Tinga, por exemplo, está fora há quatro dias. Quanto ao Benevenuto não foi edema muscular, Fernando Miguel tampouco. São problemas físicos e que quem joga tem essa probabilidade também", esclareceu.

O treinador argentino destacou a versatilidade dos jogadores no elenco. Ele comentou também sobre a importância da ampla quantidade de atletas no grupo para encarar todas as competições da temporada."Na nossa equipe tem jogadores versáteis que podem atuar em diferentes posições. Nosso time tem uma boa quantidade de jogadores para enfrentar as cinco competições que são muito importantes para o clube. Nós trabalhamos para que todos os jogadores estejam disponíveis, estejam em condição para que quando entrem no time eles correspondam ajudando o time", completou.



Tags