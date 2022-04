Com público de 55 mil já confirmado para o Castelão, decisão da Copa do Nordeste pode bater 100 mil

Somando o público da ida, na Arena Pernambuco, com a última parcial divulgada pelo Fortaleza, já são 97.782 mil torcedores para acompanhar de perto as finais da Copa do Nordeste

A final da Copa do Nordeste de 2022, disputada em dois jogos, pode bater a marca de 100 mil torcedores na arquibancada. Depois da partida de ida, na Arena de Pernambuco, que contou com 42.544 presentes, para o duelo de domingo, 3, no Castelão, mais de 55 mil pessoas já reservaram lugares.

De acordo com a última parcial divulgada pelo Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira, 1º, o público antecipado para o duelo de volta entre o Tricolor e o Sport é de 55.238. Desse montante, 28.113 representam check-ins dos sócios-torcedores e 27.125 foram bilhetes avulsos comprados.

A carga máxima para a finalíssima do Nordestão é de 63 mil ingressos Destes, dois mil estão reservados para a torcida visitante.

Somando o público da Arena de Pernambuco com o antecipado do Castelão, já são 97.782 mil torcedores para acompanhar da arquibancada a decisão da Copa do Nordeste de 2022. Há dois anos, por causa da pandemia do novo coronavírus, que o torneio regional não tinha decisões com torcidas nos estádios.



