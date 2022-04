Vojvoda lamenta gol sofrido pelo Fortaleza e lembra: "O campeonato se define no último jogo"

As equipes fazem o confronto decisivo em busca do título da Copa do Nordeste, neste domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão.

Após empate do Fortaleza em 1 a 1 com o Sport, nesta quinta-feira, 31, na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da Copa do Nordeste, o treinador Juan Pablo Vojvoda concedeu entrevista coletiva. O treinador comentou sobre o tento sofrido no fim da partida e também projetou o duelo decisivo do próximo domingo.

"Fizemos um grande partida. No primeiro tempo, controlamos o jogo, principalmente nos últimos minutos. No segundo tempo, o Fortaleza fez o gol, criou situações de gol. É sempre difícil, é uma final, mas chegamos bem para a decisão de domingo", pontuou.

O argentino lamentou o gol sofrido no fim da partida e falou sobre a preparação da equipe para o jogo da volta. As equipes se enfrentam no domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão. Sem regra de gol fora no regulamento do certame, em caso de um novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

"O segundo jogo vai ser muito disputado. Nós levamos um gol faltando muito pouco para o término do jogo. Mas, o confronto se define no último jogo. São duas finais e estamos conscientes que foi a primeira final. O próximo jogo vai ser muito disputado. Teremos que fazer o nosso melhor jogo, com funcionamento, concentração e inteligência como fizemos hoje. Trabalhar da mesma maneira”, destacou.

“Logicamente nós sempre queremos o jogo e faltando tão pouco tempo. Tem essa sensação de que poderíamos ter ganhado o jogo. Eu acho que o Fortaleza fez um primeiro tempo correto. No segundo, melhorou seu funcionamento, criou situações de gol, fez o gol. Mas, isso não define nada. Falta uma partida em que trabalharemos na recuperação de jogadores para domingo", completou.



