Fortaleza mira zagueiro canhoto e faz proposta por Renan, do Palmeiras

Prestes a iniciar a disputa de Libertadores, Série A e Copa do Brasil, o Fortaleza se movimenta no mercado da bola em busca de reforços para a sequência da temporada. À procura de um zagueiro, o clube do Pici tenta a contratação de Renan, do Palmeiras-SP, e já apresentou proposta de empréstimo com opção de compra. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL Esporte e confirmada pelo Esportes O POVO.

Sem espaço no Verdão em 2022, o defensor de 19 anos também desperta o interesse de RB Bragantino-SP e América-MG. Para tentar superar a concorrência e levar a melhor na disputa, o Tricolor incluiu opção de compra por 2 milhões de dólares (R$ 9,5 milhões na cotação atual) ao final da cessão temporária.

Para a atual temporada, o Leão manteve o trio de zaga titular (Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi) e contratou o equatoriano Anthony Landázuri e o colombiano Brayan Ceballos. Wagner Leonardo também desembarcou no Pici, emprestado pelo Santos-SP, mas não teve oportunidades e rumou para o Cruzeiro-MG. A chegada de Renan preencheria a lacuna de outro defensor canhoto.

O Fortaleza vê Renan com características para ter sucesso dentro de campo e também render retorno financeiro futuramente. A idade e a qualidade com a bola nos pés são fatores considerados pelo departamento de futebol, além do fato de ser canhoto, o que é mais difícil de encontrar no mercado.

Cria da base do Palmeiras, o camisa 3 teve as primeiras oportunidades na equipe profissional em 2020, quando disputou 11 partidas. No ano passado, o zagueiro ganhou mais oportunidades como titular e atuou 41 vezes, marcando um gol. Na atual temporada, porém, entrou em campo apenas duas vezes: nos empates em 1 a 1 com o São Bernardo-SP, em 29 de janeiro, e 0 a 0 com a Inter de Limeira-SP, em 27 de fevereiro.

Com mais três competições importantes pela frente, o Tricolor do Pici busca se reforçar ainda neste primeiro semestre. A primeira janela de transferências da temporada, iniciada em 19 de janeiro, encerra-se no próximo dia 12 de abril. O segundo período terá duração de 18 de julho a 15 de agosto.

