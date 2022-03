Sem estrear, Wagner Leonardo deixa o Fortaleza

Jogador e seu representante pediram o retorno do defensor ao time de origem. Diretoria avalia se vai buscar substituto no mercado neste momento

O zagueiro Wagner Leonardo não faz mais parte do elenco do Fortaleza. O jogador e seu representante pediram o retorno dele ao clube de origem, no caso o Santos, com quem tem contrato. O defensor, no entanto, não deve ficar na equipe paulista, mas sim ser emprestado novamente.

O pedido do atleta pegou a diretoria de surpresa, que deve se reunir com o técnico Juan Pablo Vojvoda nos próximos dias para discutir a necessidade de busca de um substituto. Wagner Leonardo não chegou a estrear pelo Tricolor, mas esteve no banco de reservas em três partidas da Copa do Nordeste.

Contratado para atuar como zagueiro pela esquerda, ele estava atrás de Titi e Ceballos. O jogador de 22 anos foi emprestado pelo Santos até 30 de março de 2023, mas abreviou sua passagem no Pici.

Com a saída dele, o Leão fica com quatro jogadores da posição, porém, pode contar com Jussa improvisado, caso necessite.



