Fortaleza abre negociação com zagueiro Titi para renovar contrato

A diretoria do Fortaleza abriu conversas com o zagueiro Titi para uma renovação de contrato. O vínculo atual do defensor vai até o fim da atual temporada. O tempo do novo contrato a ser ofertado está sendo discutido entre as partes.

No Fortaleza desde abril de 2021, quando voltou para o futebol brasileiro após seis temporadas na Turquia, Titi é titular absoluto na zaga tricolor. Ele já atuou em 58 partidas pelo Leão e marcou quatro gols, tendo sido também o autor de três assistências.

Único zagueiro canhoto do Fortaleza, Titi costuma atuar somente pela esquerda, na trinca utilizada pelo técnico Vojvoda. Além do intuito de renovar com ele, a diretoria de futebol do Tricolor ainda pensa em contratar um outro jogador da posição que jogue pelo lado esquerdo.



