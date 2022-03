Pacajus e Fortaleza voltam ao Castelão para decidir quem vai à semifinal do Estadual

Do duelo entre Pacajus e Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 2, no Castelão, sai o último semifinalista do Campeonato Cearense. A bola rola às 19h30min, com o mando de campo pertencendo ao time metropolitano.

Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0 e portanto tem a vantagem de jogar por qualquer empate para avançar. O Pacajus está obrigado a vencer. Um triunfo por um gol de diferença leva a decisão para as cobranças de pênaltis. Já uma diferença de dois ou mais tentos para o Índio do Vale do Caju o classifica diretamente.

O técnico Raimundo Wagner, do Pacajus, se inspira na classificação do Iguatu sobre o Ceará, no último sábado, para acreditar na classificação. “É possível, mesmo sendo uma atmosfera diferente, já que o Fortaleza vai jogar no Castelão e ter a torcida do seu lado, mas é possível pelo que fizemos no primeiro jogo”, crê, mesmo com o fato de sua equipe não jogar em seu próprio estádio, o Ronaldão, por decisão da própria diretoria.

No Tricolor, o discurso é de respeito absoluto ao adversário. É claro que jogadores e comissão técnica sabem da superioridade técnica que possuem frente ao adversário, mas no primeiro jogo isso não se converteu em um placar elástico, que daria ao Leão uma vantagem maior.

Se o discurso se estender a campo, o técnico Juan Pablo Vojvoda não deve poupar jogadores, mesmo tendo viagem e jogo no Piauí no fim de semana, valendo classificação antecipada para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Em tese, apenas o atacante Valentín Depietri está fora da partida, pois trata um edema na coxa direita. Outros possíveis casos de lesão só sairão no boletim médico divulgado uma hora antes da partida.

Ao fim do jogo, o classificado já conhecerá a ordem de mandos de campo contra o Ferroviário na semifinal, já que a Federação Cearense de Futebol fará o sorteio da na sala de coletivas do Castelão.

