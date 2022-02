Fortaleza vence o Pacajus por 1 a 0 em jogo de ida pelas quartas de final do Cearense

Tricolor tem atuação abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo, mas conta com gol marcado pelo zagueiro Titi para vencer a partida. Com o Leão jogando por empate, equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 2

O Fortaleza fez a sua estreia no Campeonato Cearense na noite desta quinta-feira, 24, na Arena Castelão, em jogo válido pelas quartas de final da competição. Com desempenho abaixo do esperado, o Tricolor do Pici teve atuação burocrática e contou com gol do zagueiro Titi para vencer o Índio do Vale por 1 a 0, resultado que mantém o confronto entre as equipes aberto.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, 2, às 19h30min, novamente na Arena Castelão. Com o resultado, o Fortaleza joga por empate para avançar de fase e enfrentar o Ferroviário nas semifinais do campeonato estadual. Uma vitória simples do Pacajus leva o duelo para os pênaltis.

Quem esperava uma partida de amplo domínio do Fortaleza, viu algo bem diferente durante o primeiro tempo. Apesar da superioridade técnica, o Tricolor do Pici encontrou dificuldades para superar a boa marcação do Pacajus e quase não deu trabalho ao goleiro Jhones.

Vojvoda escalou Lucas Lima recuado, jogando ao lado do volante Matheus Jussa, mas a estratégia não funcionou e o Leão teve pouca criação de jogadas. Com mais posse de bola, o time trocou passes laterais, praticamente não teve jogadas pelo meio e os lampejos na primeira etapa foram gerados em jogadas individuais.

Visivelmente incomodado com a atuação da equipe, o comandante argentino não fez substituições no intervalo, mas mexeu no esquema tático. Com Romarinho centralizado, saiu do 3-4-3 para o 3-5-2. A mudança surtiu efeito e o time tricolor passou a trabalhar as jogadas ofensivas com mais movimentação na segunda etapa.

Mesmo sem criar grandes oportunidades, o gol leonino saiu cedo. Aos sete minutos, Moisés cruzou na área e o zagueiro Titi desviou da marca do pênalti para marcar um belo gol de cabeça. Com a vantagem no placar, o Leão passou a ter mais espaços e quase amplia aos 13. Romarinho puxou contra-ataque, lançou Romero, que fez cruzamento na medida para Moisés. O camisa 21 cabeceou firme, mas finalizou para fora.

Após o gol, o Fortaleza seguiu com mais presença no campo de ataque, mas se aproximou do ritmo burocrático apresentado na etapa inicial. Robson até balançou as redes aos 29 minutos, mas o gol do atacante tricolor foi anulado por impedimento.

Nos minutos finais, os comandados de Vojvoda ainda esboçaram alguma pressão, mas a partida acabou mesmo no placar de 1 a 0.

