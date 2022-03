Vojvoda repetiu a escalação titular do Fortaleza apenas uma vez na temporada

Testando novos esquemas e rodando o elenco, o técnico Juan Pablo Vojvoda repetiu a escalação titular do Fortaleza apenas uma vez em sete jogos neste início de temporada, nos duelos contra o rival Ceará e o Náutico. O Fortaleza enfrenta o Pacajus pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Cearense nesta quarta-feira, 2, às 19h30 na Arena Castelão

Visando o longo calendário na temporada 2022 do Fortaleza, o comandante tricolor vem buscando dar minutos e ritmo de jogo aos jogadores. Ao todo, o treinador já utilizou 24 atletas e em breve deverá promover a estreia de José Welison na Copa do Nordeste, já que o volante não poderá atuar pelo Campeonato Cearense por ter chegado após o período de inscrições.

Além do Nordestão e do Cearense, o Fortaleza disputará outras três competições simultaneamente na temporada: o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. Caso a equipe termine em terceiro lugar na fase de grupos da competição internacional, garantirá uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Para o duelo de volta contra o Pacajus, Vojvoda terá a disposição todos os atletas que iniciaram como titulares na partida de ida, mas a tendência é que o técnico deverá voltar com Lucas Crispim na vaga de Juninho Capixaba e sacar Moisés ou Romarinho para promover o retorno de Ronald no meio de campo.

Se recuperando de lesão, Depietri não deverá iniciar entre os onze e Renato Kayzer poderá ganhar a oportunidade de estrear como titular com a camisa tricolor. Titular em três dos quatro primeiros jogos na temporada, o atacante Igor Torres não figura no time que começou jogando nas últimas três partidas e não entra em campo desde o empate contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, e tem chances remotas de voltar ao time principal para o enfrentar o Pacajus.

