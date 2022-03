Sorteio dos mandos de campo das semifinais do Estadual vão ocorrer na quarta-feira

Logo após a definição do último semifinalista, FCF fará sorteio ainda no Castelão

O último semifinalista do Campeonato Cearense será definido na quarta-feira, 2, com o duelo entre Pacajus e Fortaleza, no Castelão. Logo após o fim da partida, a Federação Cearense de Futebol vai sortear a ordem dos mandos de campo dos dois duelos da fase semifinal.

O sorteio será realizado na sala de coletiva de imprensa do Castelão, cerca de 15 minutos após o término do jogo. Haverá transmissão pela conta oficial da Federação no Instagram. As datas-bases para os duelos semifinais são 8 e 15 de março.

A primeira semifinal já está definida, entre Caucaia e Iguatu. Já quem passar de Fortaleza e Pacajus encara o Ferroviário na próxima etapa do Estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags