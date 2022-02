Com Ceará eliminado, Fortaleza aumenta favoritismo no Campeonato Cearense

Atual tricampeão do Campeonato Cearense, o Fortaleza sempre entra como um dos principais canditados a conquistar o título do estadual. A eliminação do Ceará — maior rival e concorrente no certame — para o Iguatu no último sábado aumentou o favoritismo do Tricolor do Pici na busca por mais um título da competição.

Campeão em 2019, 2020 e 2021, o Leão pode conquistar o tetracampeonato estadual nesta temporada, algo que já alcançou recentemente, quando venceu o campeonato em 2007, 2008, 2009 e 2010. Nos três últimos anos, o rival nas decisões foi o Ceará, algo que já não é possível neste ano.

O Cearense de 2022, à propósito, será o primeiro sem Clássico-Rei em quase 80 anos, já que o último campeonato estadual sem um jogo entre os dois rivais foi em 1945, quando o Ceará não participou da edição daquele ano. Nesta temporada, isso só foi possível pelo modelo adotado na competição, em que alvinegros e tricolores entraram direto nas quartas de final e só se enfrentariam em uma eventual final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Zagueiros artilheiros: defensores do Fortaleza se destacam pelos gols marcados

O tetracampeonato neste ano se tornará mais relevante por fazer o Fortaleza alcançar o Ceará no número de títulos estaduais. Atualmente, o Alvinegro é o maior campeão do Estado, com 45 conquistas. O Leão do Pici vem logo em seguida, com 44.

Para alcançar mais um título, o time comando pelo técnico Juan Pablo Vojvoda já tem percurso definido e terá que disputar mais cinco jogos. O primeiro, será a partida de volta do confronto de quartas de final contra o Pacajus. No primeiro duelo, vitória tricolor com gol marcado pelo zagueiro Titi. Para se classicar, o time leonino precisa de pelo menos um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Caso avance no confronto diante do Índio do Vale, o Fortaleza já tem adversário definido nas semifinais. Será o Ferroviário, que garantiu vaga direta nesta fase da competição por um dos dois primeiros colocados na primeira fase do Estadual.

Na decisão, o rival será o Caucaia ou Iguatu, que se enfrentam na outra chave da semifinal. Líder com folga na fase anterior, a Raposa Metropolitana garantiu vaga direta nesta fase. Já o Iguatu foi o quarto colocado, com campanha irregular, mas chega com moral após eliminar o Ceará.

Tags