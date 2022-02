Zagueiro Titi garante respeito do Fortaleza ao Pacajus: "Favoritismo fica fora de campo"

Defensor reconheceu boa atuação do Pacajus no jogo de ida e afirmou que o que define quem vence em campo não é o valor do investimento, mas a entrega em campo

Não importa se existe uma vantagem construída, tampouco se o jogo é novamente no Castelão, onde o Leão se sente em casa. O discurso dos jogadores do Fortaleza para a partida de volta contra o Pacajus, pelas quartas de final do Campeonato Cearense, é de respeito ao adversário.

"Favoritismo fica sempre fora de campo. Dentro de campo são sempre onze contra onze e a gente sabe que do outro lado tem uma equipe que trabalhou, que buscou, que se empenhou pra estar ali, naquela decisão”, disse o zagueiro Titi, em coletiva concedida nesta segunda-feira, 28.

Para o defensor, o fator realmente determinante no jogo é o empenho que cada equipe deixa em campo. "Futebol tem essa magia porque, independentemente do valor do investimento ser A, B ou X, o que vale é o dentro de campo, aqueles 90 minutos em que você tenta ultrapassar o seu limite para vencer seus adversários”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Titi também elogiou o Pacajus e revelou que ao fim da primeira partida, que terminou com vitória tricolor por 1 a 0, parabenizou o técnico Raimundo Wagner pela maneira como montou o time para a partida. “Se via ali um esquema tático bem definido, tinha um estilo de jogo muito bacana”, avaliou. Por isso, o camisa 4 do Leão espera um segundo jogo bem disputado, mas acredita que com o apoio da torcida, a quem convocou para comparecer, a classificação virá.

+Fortaleza inicia venda de ingressos para o jogo de volta contra o Pacajus no Estadual



Questionado se a saída do maior rival do certame aumenta a pressão no Fortaleza pela conquista do tetracampeonato, o zagueiro disse que essa cobrança já existe naturalmente pelo peso da camisa tricolor.

"Quando você veste uma camisa de um clube do tamanho do Fortaleza [...] já tem uma pressão muito grande, porque é uma camisa pesada, muito tradicional, principalmente aqui no futebol regional. Quando você começa uma competição, o torcedor espera que o Fortaleza vá sim a final e faça aquilo que vem fazendo ao longo da história. Isso já traz uma pressão, mas uma pressão positiva. Independentemente do adversário, o Fortaleza tem um jeito de jogar, sempre busca vencer seus jogos, sempre busca títulos, que é o que vai ficar na história", concluiu.

Tags