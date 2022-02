Fortaleza quer encaminhar classificação na Copa do Nordeste contra o Bahia no Castelão

De volta ao Castelão hoje à tarde, o Fortaleza quer retomar o futebol que apresentou nas três primeiras partidas da Copa do Nordeste e, principalmente, voltar a vencer. Se isso acontecer, o Leão fica bem encaminhado para uma classificação à fase seguinte do torneio.

Com uma margem de cinco pontos para o primeiro time fora do G-4 do Grupo A, o Atlético-BA, o Tricolor pode ganhar uma condição ainda mais favorável se o seu maior rival, o Ceará, ganhar do time de Alagoinhas, no interior baiano. O Fortaleza entrará em campo sabendo do resultado desta partida, que acontecerá mais cedo.

Pela frente, em jogo marcado para iniciar às 17h45min, o Leão terá o Bahia, algoz no Nordestão do ano passado — eliminou o Fortaleza nos pênaltis, por 4 a 2, nas semifinais —, mas que viria a ser rebaixado pelo tricolor cearense mais tarde, na Série A. Esses detalhes acirram a rivalidade natural do clássico nordestino.

Para o volante Matheus Jussa, jogar novamente em casa é a chance também do Fortaleza se redimir das duas últimas atuações em campo. “A gente não vem de dois bons resultados, esperávamos algo melhor fora de casa, mas no clássico a gente tem que entrar com sangue no olho e respeitando o Bahia, com certeza, mas a gente vai em busca da vitória”, promete.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem força máxima para o duelo — a menos que o boletim médico divulgado uma hora antes da partida traga novidades —, podendo assim montar o time como quer. Há uma expectativa pela estreia do atacante Renato Kayzer, que já tem condições de jogo há uma semana, mas foi poupado das partidas fora de casa.

Do outro lado, o treinador Guto Ferreira tem pelo menos um problema. O zagueiro Luiz Otávio está suspenso e deve ser substituído por Gustavo Henrique. O Esquadrão vive um momento de cobrança por parte do torcedor por ser apenas o 4º colocado do Grupo B, que está muito equilibrado, e por ser o 6º no Campeonato Baiano.

Quase 18 mil pessoas já haviam confirmado presença no Castelão para o duelo desta tarde, o que representa quase a totalidade de lugares disponíveis, já que o estádio está com capacidade reduzida.

O zagueiro Titi destaca que o apoio da arquibancada é fundamental para o time. “Depois de quase duas semanas longe do nosso torcedor, a gente vai reencontrar a nossa torcida e isso me motiva ainda mais para fazer um bom jogo e conseguir os três pontos, que é nosso principal objetivo”, disse.



Ficha Técnica

Fortaleza

3-5-2

F. Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima, L. Crispim; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

Bahia

4-4-2

Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Henrique, Matheus Bahia; William Maranhão, Patrick de Lucca, Daniel; Raí, Marco Antônio, Rodallega. Téc: Guto Ferreira

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 19/2/2022

Horario: 17h45min

Árbitro: Fábio Augusto Sá Junior-SE

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira-SE e Vaneide Vieira de Gois-SE

Transmissão: TV Jangadeiro, ESPN, NordesteFC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010

