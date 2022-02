Mais de 17 mil torcedores garantiram lugar para o duelo entre Fortaleza e Bahia

A torcida do Fortaleza deve comparecer em bom número na Arena Castelão neste sábado, 19, no duelo contra o Bahia, às 17h45min, pela Copa do Nordeste. De acordo com a parcial divulgada pelo clube, 17.395 tricolores garantiram presença para o assistir a partida, sendo 13.845 check-ins realizados por sócios-torcedores e 3.555 ingressos vendidos.

Ainda com o decreto de medidas preventivas contra a Covid-19, anunciado no dia 14 de janeiro deste ano por Camilo Santana, governador do Estado do Ceará, a capacidade do Gigante da Boa Vista segue limitada a 30% do espaço, ou seja, cerca de 19 mil lugares poderão ser ocupados para o embate entre Leão e Esquadrão.

Sobre o assunto Vojvoda roda elenco e já usou mais de 20 jogadores nos primeiros cinco jogos do Fortaleza

Fortaleza e Bahia possuem os melhores ataques da Copa do Nordeste

Poupado no último jogo, Titi projeta o confronto entre Fortaleza e Bahia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O número da parcial, portanto, já se aproxima da lotação máxima permitida. O Fortaleza irá reencontrar a torcida tricolor após dois jogos em sequência fora de casa, nos empates contra o Náutico-PE, 2 a 2 em Recife (PE), e Botafogo-PB, 1 a 1 em João Pessoa (PB).

Tags