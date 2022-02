Querendo manter a liderança do Grupo B, Ceará encara o Atlético-BA pela Copa do Nordeste

A partida entre o Vovô e o Carcará acontece neste sábado, 19, às 16 horas, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA), pela sexta rodada do torneio regional

Em um ritmo intenso de partidas, o Ceará completa, neste sábado, 19, a maratona de quatro jogos em 11 dias diante do Atlético-BA, em Alagoinhas (BA), às 16 horas, no estádio Carneirão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Após dois empates consecutivos na Arena Castelão, o Vovô busca reencontrar a vitória diante da equipe baiana para se manter na liderança do Grupo B do certame regional.

Com boas apresentações neste início de temporada, o Alvinegro de Porangabuçu tem sido um dos destaques do Nordestão em aspectos ofensivos e defensivos. Invicto em 2022, a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes é a que mais finalizou no torneio até o momento, com 84 chutes, e a que trocou mais passes, 2146 no total, sendo 1952 de forma correta, ou seja, 91% de precisão no fundamento. O escrete preto-e-branco possui, também, a melhor defesa da competição, com somente dois gols sofridos, média de 0,4 por jogo.

O Atlético-BA, quinto colocado do Grupo A, vem de duas derrotas consecutivas na Copa do Nordeste e também enfrenta problemas com desgaste físico. Assim como o Vovô, será a quarta partida em 11 dias do Carcará, que terá um duelo decisivo na próxima quarta-feira, 23, contra o CSA-AL, pela Copa do Brasil. O treinador Agnaldo Liz, portanto, deverá poupar alguns atletas diante do Ceará para priorizar a competição nacional.

Para a partida, Tiago Nunes tem alguns desfalques certos. Além dos lesionados Bruno Pacheco, Buiú e Jael, outros quatro atletas não embarcaram com a delegação alvinegra para Salvador (BA): o atacante Lima, os volantes Fernando Sobral e Marlon, e o zagueiro Luiz Otávio. Há, ainda, outras dúvidas para o treinador em relação ao time que iniciará o jogo. Zé Roberto e Mendoza, titulares em todos os cinco jogos da temporada, podem começar no banco de reservas para ganharem um descanso.

Atlético-BA x Ceará

Atlético-BA

4-4-2: John Wilquer; Paulinho, Iran, Bremer e Matheus; Leandro Sobral, Gabriel Esteves, Dionísio e Miller; Thiaguinho e Jerry. Técnico: Agnaldo Liz.

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda (Lucas Ribeiro), Messias, Victor Luis; Richard e Richardson; Mendoza (Iury Castilho), Vina e Erick; Zé Roberto (Cléber). Técnico: Tiago Nunes.

Local: Estádio Antônio Carneiro, Alagoinhas (BA)

Data: 19/02/2022

Horário: 16 horas

Arbitragem: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior (PE)

Transmissão: Rádio O POVO CBN e Nordeste FC



