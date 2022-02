Poupado no último jogo, Titi projeta o confronto entre Fortaleza e Bahia

O Fortaleza segue preparação para o duelo contra o Bahia que ocorre neste sábado, 19, às 17h45, na Arena Castelão, válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Poupado no jogo contra o Botafogo-PB, o zagueiro Titi projetou o confronto entre as equipes em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

“A gente tem um passado muito recente vitorioso em cima do nosso adversário. Esperamos repetir. Depois de quase duas semanas longe do nosso torcedor, a gente vai reencontrar a nossa torcida e isso me motiva ainda mais para fazer um bom jogo e conseguir os três pontos, que é nosso principal objetivo”, disse o zagueiro.

Sobre o assunto Fortaleza recusa nova investida do Santos por Ronald

Vojvoda roda elenco e já usou mais de 20 jogadores nos primeiros cinco jogos do Fortaleza

Fortaleza e Bahia possuem os melhores ataques da Copa do Nordeste

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Iniciando no banco de reservas no jogo contra o Botafogo-PB, o volante Matheus Jussa ressaltou a importância do duelo contra o Bahia, além de buscar a vitória após a sequência de empates do Leão na competição.

“Clássico a gente tem que entrar com gana, com sangue no olho. A gente não vem de dois bons resultados, esperávamos um resultado melhor fora de casa. Mas no clássico a gente tem que entrar com sangue no olho e respeitando o Bahia, com certeza, mas a gente vai em busca da vitória”, afirmou Jussa.

Titulares em quatro partidas na competição, a tendência é que Titi e Matheus Jussa retornem à equipe principal de Vojvoda contra o Bahia.

Tags