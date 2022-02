Fortaleza e Bahia possuem os melhores ataques da Copa do Nordeste

Fortaleza é o dono do melhor ataque da competição, com 11 gols, um a mais que o Bahia; equipe de Guto Ferreira leva vantagem na média e no aproveitamento em finalizações, segundo o Footstats

Adversários na próxima rodada da Copa do Nordeste, Fortaleza e Bahia possuem os dois melhores ataques da competição em números absolutos e também na média. Com 11 gols em cinco jogos, o Tricolor do Pici lidera no quesito, enquanto o Esquadrão de Aço marcou 10 vezes em quatro partidas. As equipes se enfrentam neste sábado, 19, às 17h45 na Arena Castelão.

Na média, porém, a equipe de Guto Ferreira é superior ao time de Juan Pablo Vojvoda. O Bahia possui uma média de 2,5 gols marcados por jogo, a maior da competição. E logo atrás vem o Fortaleza, com 2,2.

O Bahia também é mais eficiente que o Fortaleza. Enquanto o Tricolor Baiano precisa de apenas 5,5 finalizações para marcar um gol, o Leão marca um tento a cada 6,5 chutes.

As duas equipes também dividem o pódio da artilharia no campeonato. Com quatro gols em quatro jogos, o colombiano Hugo Rodallega é o artilheiro isolado da competição. Marcando três vezes em três partidas, Romarinho vem logo atrás, empatado com Mikael, do Sport.

