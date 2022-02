Sem Kayzer, Fortaleza chega a Recife, onde encara o Náutico pela Copa do Nordeste

Mesmo regularizado, novo atacante do Tricolor não seguiu viagem com a delegação. Treino de apronto foi na manhã desta sexta-feira

A delegação do Fortaleza já chegou a Recife, onde fica o estádio dos Aflitos, local da partida contra o Náutico neste sábado, 12, às 17h45min, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

Recém-contratado, o atacante Renato Kayzer não seguiu viagem com o grupo e portanto não estreará contra o Timbú. A informação é do setorista da rádio O POVO CBN, Miguel Júnior.

Mesmo com o atacante tendo sido regularizado na quarta-feira, a comissão técnica decidiu não relacionar Kayzer para este duelo, uma vez que o jogador treina há poucos dias com o restante do grupo.

Foram exatamente três treinamentos, sendo o primeiro, no dia da chegada dele, mais focado na parte física. Kayzer também foi a campo no centro de excelência Alcides Santos na tarde de quinta-feira e no apronto desta sexta, pela manhã.

Quanto aos desfalques por lesão, o clube não divulgou nenhum novo boletim do departamento médico, mas o atacante Robson é dúvida para o jogo contra o Náutico. Ele trata um edema na panturrilha esquerda.

Um provável time do Fortaleza para o jogo deste sábado é Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero.

