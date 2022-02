Renato Kayzer diz que Fortaleza é o maior time do Nordeste e justifica alcunha de "time da moda"

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 10, o atacante Renato Kayzer afirmou que o Fortaleza é hoje o maior clube do Nordeste. O jogador justificou destacando que o Tricolor atualmente disputa as maiores competições do Brasil e do continente.

Kayzer também comentou o termo “time da moda”, dito pelo técnico do Ceará, Tiago Nunes, em coletiva após o Clássico-Rei válido pela Copa do Nordeste, que foi interpretado pelos torcedores como uma menção indireta ao Fortaleza.

+Após declaração de Tiago Nunes, Tinga diz que Fortaleza é "o time da moda"



"Acho que estão falando que o Fortaleza é o clube da moda porque vai jogar a Libertadores, vai jogar campeonatos importantes. Então, com certeza aqui no Nordeste é o time da moda. Agora que vai jogar a Libertadores, todo mundo vai querer pôr a camisa do Fortaleza. O Fortaleza, hoje, com certeza, é o maior time do Nordeste", disse o mais novo reforço do Leão.

Renato Kayzer treina normalmente com o elenco tricolor e já está regularizado. Com a chegada dele, o Fortaleza passou a ter dez opções de ataque no grupo.



