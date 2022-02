Renato Kayzer chega ao Pici e cumpre primeiro dia de expediente nesta quarta-feira

Jogador chegou na madrugada e horas depois já estava no centro de excelência Alcides Santos, conhecendo as dependências do novo clube

Menos de 24 horas após o ser anunciado oficialmente pelo Fortaleza como reforço, o atacante Renato Kayzer já chegou ao Pici. O jogador desembarcou em Fortaleza na madrugada, pela manhã se instalou na cidade e no início da tarde desta quarta-feira, 9, deu as caras no centro de excelência Alcides Santos.

A diretoria apresentou a estrutura da sede ao atacante e no restante do turno da tarde, além de se apresentar à comissão técnica e aos companheiros de grupo, Kayzer fará exames médicos e testes físicos. No Twitter, o Fortaleza divulgou a primeira foto do jogador no Pici.

Oitavo reforço do Fortaleza para a temporada, Renato Kayzer vai custar ao Fortaleza R$ 6 milhões, mas uma parte dessa quantia (R$ 2 mi) só será paga em 2023. O vínculo dele com o Tricolor é de quatro anos.

Agora a diretoria trabalha para regularizar o atacante, de modo que ele fique apto para disputar também o Campeonato Cearense, cujo prazo para inscrição de novos atletas termina sexta-feira, 11. Para isso, é necessário que a rescisão dele com o Athletico-PR saia no BID primeiramente.



