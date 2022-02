Fortaleza encerra preparação para duelo contra o Náutico nesta sexta; veja provável escalação

Elenco do Tricolor do Pici realiza último treino antes do confronto diante do Timbu, válido pela Copa do Nordeste, pela manhã e embarca rumo à Recife durante a tarde. Equipes se enfrentam no sábado, 12, às 17h45min, no estádio dos Aflitos

O Fortaleza encerra a preparação para o duelo contra o Náutico, válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na manhã desta sexta-feira, 11, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Após a atividade, a delegação tricolor embarca rumo à Recife (PE), onde enfrenta o Timbu, no sábado, 12, às 17h45min, no estádio dos Aflitos.

Nos três primeiros jogos da temporada, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou três times diferentes e rodou bastante o elenco. 19 atletas do grupo leonino já atuaram na competição regional. Para o próximo duelo, o treinador argentino terá mais uma peça à disposição. Novo reforço tricolor, o atacante Renato Kayzer já foi regularizado e está apto a jogar. Como vinha treinando normalmente no Athletico-PR, a tendência é que o jogador seja relacionado e viaje com a delegação.

Sobre o assunto Renato Kayzer diz que Fortaleza é o maior time do Nordeste e justifica alcunha de "time da moda"

Fortaleza tem dez atacantes no elenco para 2022

Fortaleza oficializa compra do zagueiro Habraão, destaque da base; veja os valores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vojvoda também tem dois desfalques confirmados para a partida. Os atacantes Robson — diagnosticado com edema na panturrilha esquerda — e Romarinho — suspenso após ser expulso no Clássico-Rei — não enfrentam o Náutico. Desta maneira, o Fortaleza deve entrar em campo com o seguinte time: Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Lucas Crispim, Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima (Matheus Vargas) e Yago Pikachu; Moisés e Silvio Romero.

Esta será a primeira partida do Leão na temporada fora da Arena Castelão. O time tricolor é líder do Grupo A, com sete pontos conquistados. Foram oito gols marcados e apenas um sofridos em três jogos disputados. Já o Náutico é o quarto colocado da Chave B, com quatro pontos.

Tags