Disposto a investir, Fortaleza estuda opções em busca de atacante para vaga de David

Leão do Pici receberá à vista metade do valor total da venda do camisa 17 e quer contratar peça de reposição com status de titular. Dirigentes já se movimentam no mercado da bola

Três dias depois de anunciar a contratação do centroavante argentino Silvio Romero, emprestado pelo Independiente-ARG, o Fortaleza volta ao mercado da bola em busca de reforço para o setor ofensivo. Desta vez, a procura é por um atacante de lado para substituir David, vendido ao Internacional-RS. O clube do Pici já se movimenta nos bastidores e está disposto a investir para conseguir um jogador com status de titular, apurou o Esportes O POVO.

O Tricolor selou a transação de 35% dos direitos econômicos de David por R$ 10,8 milhões. O Colorado pagará R$ 5,4 milhões à vista e a outra metade será parcelada. O departamento de futebol pretende utilizar as cifras que serão embolsadas de imediato - na totalidade, caso necessário - para repor a baixa do camisa 17 no elenco.

O departamento de análise de mercado do clube já tinha listas de nomes de atacantes de velocidade como parte do mapeamento de rotina do setor. Pelas circunstâncias, há o consenso internamente que é necessário subir o patamar e buscar nomes de nível mais alto - e, consequentemente, mais caro - para a vaga do capixaba de 27 anos, titular absoluto nas últimas duas temporadas.

Pelas características em campo e pelos 25 gols anotados em dois anos pelo camisa 17 - que não era centroavante -, o Fortaleza vê a difícil missão, mas quer dar a Juan Pablo Vojvoda um novo jogador com status de titular para atuar como segundo atacante e com encaixe ao modelo de jogo.

A partir do avanço nas conversas para a venda de David, o presidente Marcelo Paz e o 2º vice-presidente Alex Santiago fizeram os primeiros contatos no mercado da bola para consultar possíveis alvos. Outros nomes também já foram oferecidos. O Leão acredita em valores mais acessíveis dentro do mercado brasileiro e também deve ampliar o radar para o exterior.

Até o momento, o Tricolor já acertou seis contratações para 2022: o goleiro Fernando Miguel, os zagueiros Anthony Landázuri, Brayan Ceballos e Wagner Leonardo e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, além de Silvio Romero.

