Fortaleza encaminha venda do atacante David ao Internacional

Camisa 17 está de malas prontas para deixar o Tricolor após duas temporadas e assinar contrato com o Colorado. Leão receberá compensação financeira, sem cessão de jogadores do clube gaúcho

Após duas temporadas, o atacante David está de malas prontas para deixar o Pici. O Fortaleza tem negociação avançada para vender o camisa 17 ao Internacional-RS e deve selar a transação em breve, apurou o Esportes O POVO. A transação renderá cifras para os cofres do Tricolor - uma parte à vista - e não envolverá empréstimo de jogadores do clube gaúcho.

David participou normalmente do treino da tarde deste sábado, 15, no Centro de Excelência Alcides Santos, mas deve se despedir do escrete vermelho-azul-e-branco nas próximas horas. O Leão tem 45% dos direitos econômicos do atleta, adquiridos por R$ 5 milhões em 2020 - a contratação mais cara da história do futebol cearense.

Na última sexta-feira, 14, em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, já havia ponderado que a transação dependeria dos valores oferecidos pelo Colorado e também da vontade do jogador, que já sinalizava a vontade de defender o clube gaúcho por meio do estafe.

O Internacional-RS já tentava a contratação de David desde o final do ano passado e tinha apresentado proposta, mas os valores à época não agradaram ao Fortaleza, que contava com o atacante para a nova temporada. Os gaúchos, porém, seguiram no páreo com colaboração do empresário do camisa 17, André Cury, até chegar a um denominador comum com o Leão.

Revelado pelo Vitória-BA, o atacante de 27 anos ainda defendeu o Cruzeiro-MG antes de chegar ao Pici. Com a crise financeira da Raposa, David chegou a um acordo para deixar Belo Horizonte e foi adquirido pelo Fortaleza, com contrato até o final de 2023. E m duas temporadas, atuou em 112 partidas, anotou 25 gols e deu 12 assistências.

