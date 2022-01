Desejo antigo e sonho de Europa: por que David deixa Fortaleza rumo ao Internacional

Atacante de 27 anos era alvo antigo do Colorado, que ofereceu aumento salarial e contrato longo, e vê chance maior de atrair interessados do Velho Continente

A decisão de deixar o Fortaleza para defender o Internacional-RS levou em conta fatores importantes da carreira de David. Cobiçado há tempos pelo Colorado, o atacante de 27 anos garantiu cifras melhores para o contrato de quatro anos e, em Porto Alegre, vê chances maiores de atrair a atenção de clubes de bom nível do exterior para concretizar o sonho de atuar na Europa, apurou o Esportes O POVO.

Destaque do Vitória-BA em 2017, o capixaba despertou a atenção de outras equipes antes de rumar para o Cruzeiro-MG. A passagem por Belo Horizonte teve desempenho abaixo do esperado e final conturbado, com rebaixamento para Série B e problemas financeiros, mas o jogador, ainda jovem, seguiu no radar de interessados.

O Bahia esteve próximo de contratar David, mas tentou mudar os termos do acordo, o que irritou o estafe do atleta. O Leão do Pici, então, entrou no circuito a pedido de Rogério Ceni e pagou R$ 5 milhões para adquirir 45% dos direitos econômicos, com contrato até o final de 2023, na maior compra da história do futebol cearense.

Ao longo da trajetória do Tricolor, o camisa 17 era alvo constante de sondagens do Inter, por meio do empresário André Cury - a exemplo de outros clubes, como o Corinthians-SP. O rendimento em 2021 aumentou o interesse do Colorado, que decidiu apresentar proposta. A primeira, ainda em dezembro, foi recusada pela cúpula do Fortaleza, que contava com o jogador para 2022.

As conversas seguiram, e os valores subiram. Em caso de venda pelo valor total da multa rescisória de R$ 30 milhões no mercado nacional, o Leão teria direito a R$ 13,5 milhões pelos 45%; o Inter aceitou desembolsar R$ 10,8 milhões por 35%, deixando o Fortaleza ainda com 10% para uma futura venda. André Cury e David já tinham demonstrado interesse na transação, o que pesou para o desfecho.

No Rio Grande do Sul, o atacante assinará contrato com duração de quatro temporadas e terá aumento salarial - no Pici, era detentor dos maiores vencimentos mensais (R$ 270 mil). A insistência do Colorado para tê-lo foi visto com bons olhos pelo estafe para tomar a decisão. Além disso, pelo histórico de vendas, David acredita que poderá rumar para o futebol europeu caso se destaque no Inter.

Dos R$ 10,8 milhões pela venda, o Tricolor receberá R$ 5,4 milhões à vista e a outra metade do montante será parcelada. É a maior transação da história do clube, já ultrapassando a meta orçamentária de 2022, que previa arrecadação de R$ 10 milhões em negociações de direitos econômicos.

