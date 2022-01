Juninho Capixaba cita torcida como diferencial para acerto com o Fortaleza

Apresentado pelo Tricolor do Pici na última sexta-feira, lateral-esquerdo comemora rápida adaptação no elenco e fala sobre ambição por grandes conquistas com a camisa do clube

Integrado ao elenco tricolor desde o início do período de pré-temporada, o lateral-esquerdo Juninho Capixaba foi oficialmente apresentado pelo Fortaleza na tarde dessa sexta-feira, 14, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Com uma semana de atividades, o jogador de 24 anos comemorou a rápida adaptação com os companheiros de equipe e citou a torcida como diferencial para acertar com o Leão.

"Me sinto muito lisonjeado e feliz. Me sinto em casa, foi o primeiro clube que consegui me dar bem com todos no primeiro dia. Passei por grandes clubes, por grandes torcidas, e o que me cativou foi a última partida, contra o Bahia (na Série A 2021), aquele estádio lotado, me fez sentir muito bem, me deu vontade de fazer parte dessa história também", disse o jogador.

Cedido pelo Grêmio-RS ao Fortaleza até o fim de 2022, Juninho chega para repor a saída de Bruno Melo, emprestado pelo Fortaleza ao Corinthians-SP. Ciente da disputa pela vaga de titular com Lucas Crispim, um dos principais jogadores do Leão do Pici na última temporada, o novo camisa 29 tricolor falou sobre a concorrência com o companheiro de equipe pela titularidade.

"Venho para conquistar o meu espaço. Quero me adaptar ao clube o mais rápido possível. Venho com sede de trabalho. O Crispim e todos os jogadores que atuam pelo lado esquerdo são de qualidade. É cedo para falar alguma coisa, mas teremos uma competição sadia dentro da equipe", disse.

Ansioso pela estreia com a camisa tricolor, Capixaba falou ainda sobre a ambição por grandes conquistas com o Fortaleza.

"Venho muito confiante, com sede de mostrar o meu talento e minha qualidade, mas venho com sede de aprender, e conquistar coisas grandes com o Fortaleza. Acredito que se o clube chegou até a Libertadores neste momento, foi pelo grande trabalho que vem fazendo nas últimas temporadas", completou.

