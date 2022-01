Novo reforço do Fortaleza, Silvio Romero manda recado para a torcida

Em vídeo publicado nas redes sociais do Leão do Pici, atacante argentino comemora acerto com o Leão e disse que está ansioso para encontrar torcida tricolor no Castelão

Novo reforço do Fortaleza para a temporada 2022, o atacante Silvio Romero mandou o primeiro recado para a torcida do Tricolor do Pici. Em vídeo publicado nas redes sociais do clube na manhã deste sábado, 15, o jogador argentino comemorou o acerto com o Leão e disse que está ansioso para encontrar torcida tricolor na Arena Castelão.

"Olá, pessoal. Aqui quem fala é Chino Romero. Quero dizer a vocês que estou muito feliz com esta ida ao Fortaleza e não vejo a hora de ver todos vocês torcendo na Arena Castelão", disse o camisa 18 tricolor, que é aguardado para se apresentar no Pici na segunda-feira, 17.

Para contar com Romero por empréstimo de um ano, o Fortaleza aceitou pagar 150 mil dólares (cerca de 820 mil reais) ao clube argentino. No acerto entre as diretorias, foi definida uma clausula de opção de compra do jogador com o valor fixado em 1 milhão de dólares (cerca de 5,5 milhões reais).

Principal jogador do Independiente, Romero estava no clube argentino desde 2017. Em 128 partidas com a camisa do Rei de Copas, o atacante marcou 50 gols. Em 2021, o veterano atuou em 55 partidas, balançou as redes em 22 ocasiões, além de quatro assistências. O atletas também tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

