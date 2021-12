Éderson termina temporada como atleta com mais jogos pelo Fortaleza; veja o top-5

Destaque do Tricolor do Pici em 2021, volante atuou em 58 das 67 partidas que o clube disputou no período. Além disso, o jogador de 23 anos atuou em 34 das 38 rodadas da campanha histórica do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro

Um dos destaques do Fortaleza nas campanhas históricas do clube na Copa do Brasil e na Série A do Campeonato Brasileiro, o volante Éderson encerrou a temporada como o atleta com mais partidas com a camisa do Tricolor do Pici em 2021. O meio-campista atuou em 58 dos 67 jogos oficiais disputados pelo Leão no período.

Cedido por empréstimo ao Fortaleza até o final deste ano, Éderson interessa ao Fortaleza para a próxima temporada, mas o clube admite que a chance de permanecer com o jogador de 23 anos são pequenas. O volante pertence ao Corinthians-SP e possui sondagens de clubes do exterior. Precisando negociar atletas para cumprir o planejamento financeiro, o Timão deve aguardar a próxima janela de transferências para definir o futuro do meio-campista.

Dois atacantes integram o pódio de jogadores com mais atuações na temporada. Artilheiro do time no ano, com 15 gols marcados, Robson foi o segundo, com 57 partidas. O terceiro foi David, com 56 participações. Tinga e Matheus Vargas fecham o top-5 do Tricolor. O lateral-direito, utilizado como zagueiro no esquema montado por Vojvoda, entrou em campo 55vezes. Já o meio-campista, que tem permanência indefinida para 2022, atuou em 53 jogos.

Além da presença no top-5 de jogadores com mais jogos na temporada, Tinga tem outra marca expressiva para comemorar. O defensor esteve em campo em 36 das 38 rodadas do Brasileirão e foi o atleta tricolor com mais partidas na competição. Ele perdeu um jogo por suspensão e outro por lesão.

