Fortaleza irá investir R$ 660 mil no futebol feminino na temporada 2022

O Fortaleza divulgou, na última semana, a previsão orçamentária para a temporada 2022. O clube, que tem o orçamento geral previsto para R$ 141 milhões, irá investir R$ 660 mil no futebol feminino no próximo ano.

O valor será dividido entre a folha das atletas e do administrativo da modalidade. Serão R$ 480 mil para as jogadores e R$ 180 mil para o administrativo. O aumento, se comparado ao ano de 2021, é de R$ 230 mil reais.

No ano de 2022, o Fortaleza irá disputar a Série A2 do Brasileirão pelo terceiro ano consecutivo. Além do certame nacional, as Leoas também jogam o Estadual. Há ainda a possibilidade de criação da Copa do Nordeste feminina, o que viabilizaria mais um campeonato para ser disputado.

