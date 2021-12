Dirigente do Fortaleza afirma que não houve avanço com Gilberto e critica especulações

Esportes O POVO conversa com o vice-presidente e diretor de Futebol do clube cearense, Alex Santiago, que esclareceu que não houve qualquer avanço de negociação com o jogador

Desde o fim da Série A, o atacante Gilberto tem sido especulado no Fortaleza. Nas redes sociais, informações inverídicas de que o centroavante estaria acertado com o Tricolor do Pici só crescem e criam expectativa no torcedor. O Esportes O POVO, através dos jornalistas Lucas Mota e Afonso Ribeiro, conversou com o vice-presidente e diretor de Futebol do clube cearense, Alex Santiago, que esclareceu que não houve qualquer avanço de negociação com o jogador.

O dirigente confirmou o que o Esportes O POVO já havia noticiado de que o desejo do atleta é o mercado do exterior. A diretoria do Leão fez contato e apresentou proposta oficial para o centroavante, que não permanecerá no Bahia para a temporada de 2022.

"O Gilberto foi um jogador procurado. O presidente Marcelo (Paz) fez contato com o agente dele, mas a preferência (do jogador) é pelo mercado do exterior. O Fortaleza se mostrou interessado, tem uma proposta, mas o atleta prefere o mercado do exterior no momento. Sobre o tema Gilberto não teve nenhum avanço", afirmou Alex Santiago.

O dirigente aproveitou para criticar o compartilhamento de informação falsa sem qualquer responsabilidade nas redes sociais. "Hoje em dia, a rede social permite que qualquer pessoa crie notícia. Vocês estão associados ao jornal O POVO. Se fizerem algo errado, vão ser cobrados. No momento da pós-modernidade, essas pessoas não são nem cobradas eticamente por isso. Jogam simplesmente um fato numa página pessoal. Em segundos está no meio do mundo. Às vezes até brinca com a emoção do torcedor", comentou.

O centroavante, que marcou 26 gols pelo Bahia em 2021, encerrou contrato com o Esquadrão após o fim do Brasileirão e está livre no mercado da bola. Além do Fortaleza, clubes como Santos, Corinthians, São Paulo e Fluminense procuraram o staff do atacante, mas ouviu sobre o desejo do atleta de transferir para o exterior. O jogador recebeu sondagens do Japão, Arábia Saudita e Estados Unidos.

Desde 2018 na equipe baiana, Gilberto disputou 189 partidas, marcou 83 gols e deu 14 assistências. Em 2021, o Bahia acabou rebaixado para a Série B, dificultando a manutenção do atleta no Esquadrão.

