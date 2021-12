Permanência do goleiro Marcelo Boeck no Fortaleza ainda está sob avaliação

Contrato do goleiro com o Fortaleza se encerra no fim de 2021. Em entrevista ao Esportes O POVO, diretor de Futebol do clube, Alex Santiago, não descarta qualquer possibilidade envolvendo o jogador

O contrato do goleiro Marcelo Boeck se encerra neste mês, em dezembro de 2021. Entretanto, a diretoria do Fortaleza segue avaliando a situação de renovação de contrato do goleiro Marcelo Boeck mesmo após a contratação de Fernando Miguel.



Além do reforço, o Tricolor conta no elenco para a posição com Felipe Alves e Max Walef. Boeck veste a camisa do Leão desde 2017. Na temporada de 2021, ele disputou 25 jogos pela equipe. O atleta terminou o ano como titular do time comandado por Vojvoda, apesar de falhas individuais.

"É uma situação que vai ser conversada até o fim do ano. A gente não descarta nenhuma possibilidade. São todas situações que estão na mesa, e a gente vai conversar com calma para tomar as melhores decisões para o clube", disse Alex Santiago, diretor de Futebol do Fortaleza, em entrevista ao Esportes O POVO.



Ídolo, Boeck é um dos pilares da reconstrução do Fortaleza: participou do acesso à Série B em 2017, e da Série A em 2018, além da conquista do tricampeonato cearense (2019, 2020 e 2021), da Segundona (2018) e da Copa do Nordeste (2019). O contrato do goleiro de 37 anos, que participou de 25 jogos neste ano, se encerra no fim de dezembro.

Sobre o assunto Fernando Miguel chega com favoritismo para assumir a titularidade do Fortaleza



O novo contratado, Fernando Miguel, de 36 anos, foi um dos destaques do Atlético-GO em 2021. Na Série A, o arqueiro defendeu o Dragão em 37 jogos e somou 16 partidas sem sofrer gol, dividindo a liderança no quesito com Everson, do Atlético-MG, conforme as estatísticas do Sofascore. A expectativa é de que goleiro comece 2022 como titular do Leão.

Felipe Alves teve sua pior temporada desde que chegou ao Tricolor do Pici, no início de 2019, e acabou perdendo espaço na equipe de Vojvoda pelas sucessões de falhas e desempenhos ruins — algo que também aconteceu com Boeck.



Embora tenha tido desempenho irregular em 2021, o goleiro foi titular absoluto nos últimos dois anos e considerado, nesse período, como um dos melhores do país pela segurança e frieza dentro de campo, característica que rendeu o apelido de “Homem de Gelo”. Ele possui contrato até o fim de 2023.

