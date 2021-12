Rogério Ceni indica a contratação de Romarinho, do Fortaleza, ao São Paulo

Atacante tricolor tem multa de R$ 20 milhões para o mercado interno, mas o vínculo com o Leão se encerra em julho de 2022 e jogador pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de fevereiro

Com a temporada do futebol brasileiro chegando ao fim, as movimentações para negociações de jogadores já começaram. Ex-treinador do Fortaleza e atualmente no São Paulo, o técnico Rogério Ceni indicou a contratação do atacante Romarinho ao Tricolor do Morumbi. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan, do SporTV, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Com o São Paulo passando por momento financeiro delicado, a indicação de Romarinho se encaixa com o atual momento do clube, já que o jogador pode chegar ao time paulista sem custos. O atacante de 27 anos tem multa de R$ 20 milhões para o mercado interno, mas o vínculo com o Leão se encerra em julho de 2022 e o jogador pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de fevereiro.

Contratado em 2018, Romarinho demorou a ganhar sequência no Fortaleza e conviveu com críticas da torcida no começo da trajetória no Leão, mas ganhou espaço com Ceni e teve destaque na equipe tricolor. Sob o comando do treinador Juan Pablo Vojvoda, o atacante tem sido opção no banco de reservas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta não é a primeira vez que Romarinho desperta interesse de outros clubes. O jogador potiguar recebeu proposta Yokohama Marinos-JAP, em março deste ano, e do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, em 2020, mas as negociações não avançaram e ele permaneceu no clube tricolor.

Tags