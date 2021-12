Boeck lamenta derrota, mas diz que Fortaleza segue firme em busca do 4ª lugar na Série A

Após revés fora de casa diante do Cuiabá, goleiro tricolor vê pênalti no início do confronto como decisivo e mira jogo contra o Bahia para conquistar vaga entre os quatro primeiros colocados da competição

Garantido na fase de grupos da Libertadores em 2022, o fortaleza visitou o Cuiabá nesta segunda-feira, 6, pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após fazer um primeiro tempo ruim, o Tricolor do Pici pressionou os donos da casa na segunda etapa, mas acabou derrotado por 1 a 0. Após o término da partida, o goleiro Marcelo Boeck lamentou o revés diante do Dourado, mas ressaltou que o time segue firme no objetivo de terminar a competição entre os quatro primeiros colocados.

"Temos um objetivo muito claro que é chegar em quarto lugar. Acho que o nosso clube merece isso. Nós viemos em busca disso. Sabíamos que íamos enfrentar um time que está lutando pela vida. Mas nós também tínhamos nossos objetivos. Infelizmente, houve esse pênalti logo no começo. Nós fomos em busca do gol até o final, mas não conseguimos dessa vez. Temos um jogo quinta-feira. Vamos fazer de tudo para vencer e poder colocar o Fortaleza em um lugar ainda mais alto", disse.



Com o resultado, o Fortaleza permaneceu na quinta posição, com 55 pontos, dois a menos que o Corinthians-SP, quarto colocado. Para terminar entre os quatro primeiros do Brasileirão, o Leão precisa vencer o Bahia-BA, nesta quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Castelão, e torcer por um tropeço do Timão diante do Juventude. A equipe paulista enfrenta os gaúchos no mesmo dia e horário, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela última rodada da competição.

