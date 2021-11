Com pré-contrato, Fortaleza acerta com equatoriano Landázuri até o final de 2023

Lateral-direito e zagueiro de 24 anos se despede do Independiente Del Valle, do Equador, no final deste ano para defender o Tricolor a partir da próxima temporada

De olho na temporada 2022 e atento ao mercado sul-americano, o Fortaleza já conta com um reforço para o próximo ano. O clube do Pici firmou pré-contrato e fechou acordo até o final de 2023 com o lateral-direito e zagueiro equatoriano Anthony Landázuri, do Independiente Del Valle, do Equador. A informação foi divulgada inicialmente pelo Jornal O Dia e confirmada pelo Esportes O POVO.

Cria do próprio clube equatoriano, Landázuri teve as primeiras oportunidades no elenco profissional em 2015 e passou a jogar com maior frequência em 2019, quando se firmou como titular. O camisa 4 participou das conquistas da Copa Libertadores, em 2016, da Sul-Americana, em 2019, e da Recopa Sul-Americana, em 2020.

Polivalente, o defensor de 24 anos atua como lateral e ala direito e também como zagueiro em uma linha de três - esquema utilizado pelo Tricolor. Portanto, no elenco de Juan Pablo Vojvoda, o jogador disputará posição com Tinga no lado direito da defesa.

Landázuri tem vínculo até o final deste ano com o Del Valle e não chegou a um acordo para renovação, o que permitiu a brecha para o Leão firmar pré-contrato - a legislação permite este tipo de acordo a partir dos seis meses finais do contrato atual.

Como o calendário do clube do Equador se estende até o fim deste mês, o camisa 4 deve ter período de férias e se apresentar ao Fortaleza entre o final de dezembro e o início de janeiro para a pré-temporada.

No setor defensivo, Tinga também tem vínculo até o final de 2023, enquanto Titi tem contrato até o próximo ano. Jackson fica sem contrato no final do ano, e o empréstimo de Marcelo Benvenuto se encerra, mas o clube pretende comprá-lo do Botafogo-RJ.

Na atual temporada, o Landázuri disputou 26 jogos, entre Liga do Equador, Supercopa do Equador Libertadores e Sul-Americana, com três gols marcados, três assistências e cinco cartões amarelos.

