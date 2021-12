Em Cuiabá, comissão técnica do Fortaleza festeja vaga na fase de grupos da Libertadores

Dirigentes e membros do estafe do Tricolor acompanham derrota do Fluminense em hotel da capital do Mato Grosso e comemoram classificação inédita

Neste domingo, 5, véspera da partida contra o Cuiabá-MT, o Fortaleza ganhou um motivo histórico para comemorar: com a derrota do Fluminense-RJ para o Bahia, o time do Pici garantiu classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2022. Já em Mato Grosso, dirigentes e comissão técnica celebraram o feito inédito no hotel da concentração.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, na última sexta-feira, 3, o Tricolor assegurou presença no principal torneio continental da próxima temporada. Um tropeço da equipe da Laranjeiras contra o Esquadrão, em Salvador, seria suficiente para carimbar a presença direta na fase de grupos, o que se concretizou graças aos dois gols de Gilberto para os baianos.

O Leão se reapresentou no último sábado, 4, e já embarcou no período da noite rumo a Cuiabá para o duelo da próxima segunda-feira, 6, às 20 horas, na Arena Pantanal. Na tarde deste domingo, o estafe acompanhou a rodada e festejou a confirmação da presença no G-6 da Série A - e, consequentemente, na fase de grupos da Libertadores.

O presidente Marcelo Paz, o diretor de futebol Alex Santiago e o assessor da presidência Daniel de Paula Pessoa se juntaram à comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda em um espaço do hotel para comemorar o feito inédito.

