Fortaleza inicia venda de ingressos e abre check-in para jogo contra o Bahia

Com bilhetes de R$ 15 a R$ 150, Leão do Pici espera Castelão cheio na última partida de 2021, diante do Esquadrão, na próxima quinta-feira, 9, às 21h30min

Na manhã deste domingo, 5, o Fortaleza iniciou a venda de ingressos e abriu o check-in para sócios para a partida contra o Bahia, na próxima quinta-feira, 9, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 38ª rodada da Série A, que será o último compromisso da temporada de 2021. Os bilhetes para o duelo tricolor têm valores de R$ 15 a R$ 150.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. Serão sete setores do Gigante da Boa Vista disponíveis para a torcida do Leão, e o setor especial será destinado à torcida do Esquadrão, com ingresso a R$ 80 (meia-entrada R$ 40).

Na parte inferior, tanto norte quanto sul, os bilhetes custam R$ 30 e R$ 15, enquanto a parte superior (norte, sul e central) tem valor de R$ 40 e R$ 20. O Bossa Nova custa R$ 80 e R$ 40, enquanto o setor premium tem valor de R$ 150 e R$ 75.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vojvoda completará 50 jogos no comando do Fortaleza contra o Cuiabá; veja números

Lucas Crispim não viaja e será desfalque do Fortaleza diante do Cuiabá

Boeck celebra vaga na Libertadores: "Sacramenta um ressurgimento do Fortaleza"

O check-in dos sócios começou de maneira escalonada por horário, de acordo com a ordem de prioridade dos planos (Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici, Kids, Leão de Aço, Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera).

Tanto para a realização do check-in quanto para a compra do ingresso é necessário fazer o cadastro ou apresentar o cartão de vacinação, com duas doses ou dose única contra Covid-19. Os menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante da vacinação.

A expectativa do clube é de casa cheia no último jogo do ano, com a atual capacidade de cerca de 51 mil pessoas no Castelão. Na última sexta-feira, 3, na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude-RS, que selou a inédita classificação para a Copa Libertadores, 45.398 torcedores compareceram.

Ingressos de Fortaleza x Bahia

Inferior (sul e norte): R$ 30 (meia R$ 15)



Superior (sul, central e norte): R$ 40 (meia R$ 20)



Especial (torcida do Bahia): R$ 80 (meia R$ 40)



Bossa Nova: R$ 80 (meia R$ 40)



Premium: R$ 150 (meia R$ 75)

Tags