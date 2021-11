Eleições do Fortaleza já têm chapas inscritas para os três Conselhos; saiba mais

Conselheiros registram chapas para Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina. Assembleia Geral será realizada no dia 11 de dezembro, na sede do clube

Com data marcada para 11 de dezembro, a Assembleia Geral para eleições do Fortaleza já movimenta os bastidores e tem três chapas inscritas para diferentes poderes do clube. Além da confirmação da disputa de reeleição de Marcelo Paz na Diretoria Executiva, três grupos lançaram candidatura para os Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Ética e Disciplina até o momento.

As inscrições para o pleito foram iniciadas na última sexta-feira, 19, e seguem até a próxima quinta-feira, 25. As chapas devem se registrar junto à Comissão Eleitoral, seja na secretaria do clube ou por e-mail. Entre os dias 26 deste mês e 2 de dezembro, poderão ocorrer pedidos e avaliações de impugnação das chapas.

Para a mesa diretora do Conselho Deliberativo, a situação inscreveu a chapa "Razão e Tradição". Atual 1º vice-presidente, Wendell Regadas será o candidato a mandatário do órgão pelo próximo triênio. Os conselheiros Armando Barbosa do Carmo Júnior, Júlio César Hipólito Moreira Neto, Luís Eduardo de Salles Temóteo e Mauro Roberto Pinto de Almeida completam o grupo.

O Conselho Fiscal tem a chapa "Fortaleza Íntegro e Transparente", da situação. Hoje 1º secretário do órgão, Marcos Henrique Almeida é o candidato a presidente. Bruno Acioli Lins, Paulo Henrique de Figueiredo Moreira, Hiago Marques de Brito, Adriano Vale de Carvalho, Dário Berkley de Lima, Mardônio Batista Alves, Igo Mattioli Carvalho de Oliveira, Rômulo Fernandes Silva Galdino e Marco Césane Brasil de Castro também compõem o grupo.

Já a chapa "Fortaleza com Ética" foi registrada para o Conselho de Ética e Disciplina do Leão. Otaviano Ribeiro Barbosa concorre à presidência do órgão, com Lígia Luque de Paula Costa como vice-presidente. Renato Cruz Mendonça, Mardonio Vieira Fortaleza e Thiago Dantas de Albuquerque são os outros integrantes.

Para a Diretoria Executiva, o atual presidente Marcelo Paz inscreveu chapa na manhã desta terça-feira, 23. Os candidatos a vice são Geraldo Luciano e Alex Santiago.

Chapas inscritas para Assembleia Geral:

Chapa "Juntos Por Mais" - Diretoria Executiva

Presidente: Marcelo Paz



1º vice: Geraldo Luciano



2º vice: Alex Santiago

Chapa "Razão e Tradição" - Conselho Deliberativo

Presidente: Wendell Fábio de Miranda Regadas



1º vice: Armando Barbosa do Carmo Júnior



2º vice: Júlio César Hipólito Moreira Neto



1º secretário: Luís Eduardo de Salles Temóteo



2º secretário: Mauro Roberto Pinto de Almeida

Chapa "Fortaleza Íntegro e Transparente" - Conselho Fiscal

Presidente: Marcos Henrique de Carvalho Almeida



1º vice: Bruno Acioli Lins



2º vice: Paulo Henrique de Figueiredo Moreira



1º secretário: Hiago Marques de Brito



2º secretário: Adriano Vale de Carvalho



1º suplente: Dário Berkley de Lima



2º suplente: Mardônio Batista Alves



3º suplente: Igo Mattioli Carvalho de Oliveira



4º suplente: Rômulo Fernandes Silva Galdino



5º suplente: Marco Césane Brasil de Castro

Chapa "Fortaleza com Ética" - Conselho de Ética e Disciplina

Presidente: Otaviano Ribeiro Barbosa



Vice-presidente: Lígia Luque de Paula Costa



Secretário: Renato Cruz Mendonça



Membros: Mardonio Vieira Fortaleza e Thiago Dantas de Albuquerque

