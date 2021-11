Com retorno de Éderson, Fortaleza viaja para enfrentar o Santos; veja desfalques

Após treino na manhã desta terça-feira, 23, no Pici, o Fortaleza viaja no período da tarde rumo a São Paulo, onde enfrentará o Santos-SP na próxima quinta-feira, 25, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada da Série A. A equipe do Pici contará com o retorno de Éderson, apurou o Esportes O POVO, mas não terá Daniel Guedes e Matheus Jussa.

Depois da reapresentação na tarde da última segunda-feira, 22, no Centro de Excelência Alcides Santos, o Tricolor fez novo trabalho nesta manhã. No turno da tarde, a delegação segue para a capital paulista e ainda realizará nova atividade na quarta-feira, 24, na véspera do duelo.

A novidade na relação para a viagem é a volta do volante Éderson, que foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras-SP, no último sábado, 20, em razão de entorse no tornozelo direito. Liberado, o camisa 13 viaja com a delegação e estará à disposição para enfrentar o Peixe.

Após passar mal por queda de pressão, o ala direito Yago Pikachu recebeu sinal verde do departamento médico e também foi relacionado. O meia Lucas Lima volta a ter condição de jogo depois de ficar fora dos jogos contra Ceará (suspensão) e Palmeiras-SP (cláusula contratual).

Por outro lado, o Leão perdeu o lateral-direito Daniel Guedes e o volante Matheus Jussa. O defensor pertence ao clube paulista e não pode jogar em razão de cláusula contratual, enquanto o meio-campista completou a série de três cartões amarelos e cumpre suspensão automática.

O Fortaleza ocupa a quinta posição do Brasileirão, com 52 pontos, enquanto o Santos-SP é o 12º colocado, com 42 pontos.

