Comissão eleitoral divulga edital de convocação para eleições no Fortaleza; veja prazos

As eleições no Fortaleza Esporte Clube já tem todos os prazos definidos. A comissão eleitoral divulgou o edital de convocação do pleito, marcado para o dia 11 de dezembro, na sede do clube, das 8h às 14 horas.

Conselheiros, sócios-proprietários e sócios-torcedores do Fortaleza com no mínimo dois anos de adimplência ininterrupta vão eleger a nova mesa diretoria do Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética e Disciplina do clube.

As chapas devem ser inscritas a partir desta sexta-feira, 19, até o dia 25 de novembro. O período para impugnação de chapas será de 26 a 29 de novembro e a comissão eleitoral tem do dia 30 a 2 de dezembro para avaliar os pedidos de impugnação.

A publicação das chapas aptas a concorrer nas eleições será feita no dia 3 de dezembro. Já a lista de votantes será divulgada no dia 8 de dezembro. Quem ficar de fora e achar que tem direito a voto, precisa procurar a diretoria administrativa e contestar somente até o dia seguinte (9).

A situação ainda não tem um nome definido para concorrer à presidência do clube. O atual chefe da executiva, Marcelo Paz, aguarda aval sobre a condição legal de uma nova candidatura após mudança no estatuto e pode ceder o cargo para Geraldo Luciano.

