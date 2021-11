Atual presidente, Marcelo Paz inscreve chapa e será candidato à reeleição no Fortaleza

Mandatário do Leão desde novembro de 2017, Paz escolhe Geraldo Luciano e Alex Santiago como novos vices e tentará mandato para o triênio 2022-2024. Eleição será em 11 de dezembro

Na manhã desta terça-feira, 23, o grupo de situação do Fortaleza inscreveu chapa e disputará as eleições do Fortaleza. Atual presidente, Marcelo Paz escolheu Geraldo Luciano e Alex Santiago como novos vices e tentará a reeleição para permanecer no cargo pelo próximo triênio - de 2022 a 2024.

Antes diretor de futebol e vice-presidente, Paz assumiu o comando do Tricolor em novembro de 2017, após a renúncia do então mandatário Luís Eduardo Girão. O dirigente foi reeleito em 2018 e teve o mandato prorrogado até dezembro deste ano após mudança no calendário eleitoral.

Em dezembro de 2020, os sócios do Leão aprovaram uma mudança estatutária que passou a possibilitar a reeleição do presidente da Diretoria Executiva. À época, Paz se manifestou de forma contrário à mudança ao Esportes O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza tem acerto de valores com Botafogo e avança para manter Benevenuto

Fortaleza faz promoção de até 50% nos planos de sócios e projeta 2 mil novas adesões

Fortaleza tem 12 jogadores com contrato até o final de 2021; veja lista

Para a gestão pelos próximos três anos, Marcelo Paz escolheu uma nova dupla de vices na chapa "Juntos Por Mais": Geraldo Luciano, atual diretor administrativo, será o 1º vice, enquanto Alex Santiago, diretor de futebol, será o 2º vice. Na atual gestão, Marcello Desidério e Rolim Machado ocupam os atuais cargos.

A Assembleia Geral Ordinária para eleições dos quatro poderes do clube - Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina - será realizada no dia 11 de dezembro, das 8 horas às 14 horas, na sede do Fortaleza.

As inscrições para o pleito foram iniciadas na última sexta-feira, 19, e seguem até a próxima quinta-feira, 25. As chapas devem se registrar junto à Comissão Eleitoral, seja na secretaria do clube ou por e-mail.

Chapa "Juntos Por Mais"

Presidente: Marcelo Paz



1º vice: Geraldo Luciano



2º vice: Alex Santiago

*Atualizada às 11h41min

Tags