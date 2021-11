Volante Éderson é o único jogador do Fortaleza no departamento médico

Éderson deixou o gramado no segundo tempo do Clássico-Rei, na quarta-feira passada, 17, sem dar sinais de dores no tornozelo. Na reapresentação, quinta-feira, porém, demonstrou incômodo no local

O departamento médico do Fortaleza, aos poucos, vai esvaziando. O último boletim do setor divulgado pelo clube, neste sábado, 20, mostrou que o volante Éderson é o único do elenco tricolor que trata lesão atualmente. Ele se recupera de um entorse no tornozelo direito.

Éderson deixou o gramado no segundo tempo do Clássico-Rei, na quarta-feira passada, 17, sem dar sinais de dores no tornozelo. Na reapresentação, quinta-feira, porém, demonstrou incômodo no local. O Fortaleza não informou prazo para retorno.

Enquanto Éderson entrou, o atacante David e o ala-esquerda Lucas Crispim, concluíram o período de recuperação. Enquanto o primeiro ficou fora por duas semanas, o camisa 10 do Leão ficou praticamente um mês no departamento médico. Os dois, porém, já foram relacionados para a partida contra o Palmeiras, válida pela 34ª rodada da Série A.

