Desmaio de Pikachu ocorreu por queda de pressão; Fortaleza confirma que jogador está bem

Nos minutos finais da partida, ala tricolor caiu desacordado ao lado do banco de reservas e precisou ser retirado por uma ambulância. Após o susto, o jogador liberado ainda na Arena Castelão e voltou a pé ao vestiário para se juntar aos demais jogadores do Leão

Os minutos finais da vitória do Fortaleza sobre o Palmeiras reservou um susto para quem acompanhava a partida e para os quase 20 mil torcedores do Tricolor do Pici presentes na Arena Castelão. Aos 46 minutos do segundo tempo, Yago Pikachu, que já havia sido substituído, desmaiou e caiu desacordado ao lado do banco de reservas.

O ala tricolor recuperou a consciência em seguida, mas cena gerou bastante preocupação para os médicos e jogadores do dois times e a partida precisou ser interrompida para que o jogador fosse retirado do gramado de ambulância para ser atendido.

Logo após o término da partida, a assessoria de imprensa do Fortaleza informou que Pikachu teve apenas uma queda de pressão chamada lipotimia e foi liberado ainda na Arena Castelão. Após o susto, o jogador retornou andando para o vestiário tricolor na companhia do Dr. Cláudio Maurício, médico do clube, e passa bem.

