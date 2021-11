Com estreia de Depietri como titular, Fortaleza chega à 13ª dupla de ataque diferente na Série A

Após seis meses com Juan Pablo Vojvoda no comando do Fortaleza, o torcedor tricolor já está habituado ao rodízio de jogadores implementado pelo treinador nas escalações do Leão. Chama atenção, no entanto, a quantidade de mudanças no setor ofensivo da equipe. Com a estreia do atacante Valentin Depietri como titular no jogo contra o São Paulo, o Tricolor do Pici chegou à 13ª dupla de ataque diferente na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a boa atuação do argentino contra a equipe paulista, é possível que ele permaneça no time titular no jogo contra o RB Bragantino, marcado para este sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Caso este cenário se confirme, o Fortaleza terá a sua 14ª dupla de ataque diferente na competição. Isso porque Robson, companheiro de ataque de Depietri no último jogo, está suspenso e não enfrenta o Massa Bruta.

Apesar do revezamento adotado por Vojvoda, o setor ofensivo do Leão tem correspondido dentro de campo e é responsável por 19 dos 40 (47,5%) gols marcados pela equipe tricolor no Brasileirão. Robson e David formam a dupla mais utilizada pelo treinador, tendo iniciado uma partida em 14 oportunidades no certame.

Artilheiro do Fortaleza no Brasileiro na Série A do Brasileiro, com 9 gols, Robson também é o jogador com mais companheiros de ataque diferentes na competição. Além de David e Depietri, o jogador já formou o dueto ofensivo do Leão com Wellington Paulista, Oswaldo, Igor Torres, Romarinho e Ángelo Henríquez.

Confira as duplas de ataque escaladas por Vojvoda na Série A do Brasileirão

Robson e David: 14 vezes (2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 17ª, 18ª, 20ª, 26ª, 28ª e 30ª rodadas)

Robson e Wellington Paulista: 2 vezes (1ª e 16ª rodadas)

Robson e Romarinho: 2 vezes (15ª e 22ª rodadas)

Robson e Henríquez: 2 vezes (19ª e 21ª rodadas)

David e Wellington Paulista: 2 vezes (6ª e 23ª rodadas)

David e Henríquez: 2 vezes (27ª e 29ª rodadas)

David e Romarinho: 1 vez (8ª rodada)

Romarinho e Wellington Paulista: 1 vez (4ª rodada)



Robson e Oswaldo: 1 vez (9ª rodada)

Robson e Torres: 1 vez (13ª rodada)

Romarinho e Henríquez: 1 vez (24ª rodada)

Edinho e Wellington Paulista: 1 vez (25ª rodada)

Robson e Depietri: 1 vez (31ª rodada)

