Fortaleza confirma Clássico-Rei com duas torcidas e cede 30% do público para o Ceará

O gerente de Futebol do Fortaleza, Sérgio Papelin, confirmou ao Esportes O POVO nesta quinta-feira, 11, que o Clássico-Rei na Série A terá a presença das duas torcidas. O clube do Pici manterá a tradicional divisão de 70% do público para a torcida da equipe mandante, no caso o Leão, e 30% para os visitantes, o Ceará.

O Clássico-Rei será disputado na próxima quarta-feira, 17, em jogo válido pela 33ª rodada da Série A. A partida marcará o reencontro entre as equipes com a presença das torcidas no Castelão após quase dois anos devido à pandemia da Covid-19.

Nesta sexta-feira, 12, haverá a reunião de plano de ação para o confronto. Valores de ingressos e início das vendas serão definidos. Torcedores do Ceará ficarão nos setores Superior e Inferior Norte.

O último Clássico com público ocorreu em fevereiro de 2020, antes da pandemia, quando Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1 pela Copa do Nordeste. Na ocasião, a divisão foi de 70% para a torcida mandante, do Leão, e 30% para a visitante, do Vovô. O jogo reuniu quase 30 mil torcedores no Castelão.

Com informações do Brenno Rebouças

