Robson volta a marcar após lesão e assume artilharia isolada do Fortaleza na Série A

Atacante balança as redes no empate com o São Paulo e chega ao nono gol no Brasileirão, mas leva terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão contra o RB Bragantino

Depois de ficar fora de dois jogos por lesão e retornar aos gramados diante do Corinthians-SP, o atacante Robson voltou a balançar as redes no empate em 1 a 1 com o São Paulo, na última quarta-feira, 10, pela 31ª rodada da Série A, e assumiu a artilharia isolada do Fortaleza na competição, com nove tentos, além de se tornar o principal goleador do elenco na temporada, com 14 gols.

Uma das principais armas ofensivas do Tricolor na temporada, o camisa 7 conviveu com jejum de mais de dois meses sem marcar, entre o gol anotado na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras-SP, em 7 de agosto, e a cabeçada certeira para decretar o 3 a 0 sobre o Athletico-PR, em 23 de outubro.

Diante do Furacão, porém, o jogador de 30 anos sofreu entorse no tornozelo direito e desfalcou o Leão nas partidas contra Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, e América-MG, pelo Brasileirão. O retorno ocorreu no último sábado, 6, quando foi titular na derrota por 1 a 0 para o Corinthians-SP, na Neo Química Arena.

Diante do time do Morumbi, Robson fez valer a "lei do ex" na Arena Castelão e aproveitou cruzamento de Depietri para emendar de primeira e balançar as redes de Tiago Volpi. Foi o nono gol do atacante no Campeonato Brasileiro, que se desgarrou de Yago Pikachu e se isolou na artilharia do elenco no certame nacional.

Em 2021, o camisa 7 já balançou as redes 14 vezes pelo Fortaleza e é o principal goleador do grupo. Também atacantes, David soma 13 gols na temporada, enquanto Wellington Paulista anotou 11.

Apesar do gol, a noite de quarta não foi só de comemoração para Robson: o atacante completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão automática diante do RB Bragantino-SP, no próximo sábado, 13, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada.

