Depietri se destaca em estreia como titular e pode ganhar sequência no Fortaleza

Atacante argentino deu assistência para o gol de Robson contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 10, no Castelão, em duelo pela 31ª rodada da Série A do Brasileirão

O atacante argentino Valentín Depietri fez a primeira partida como titular do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o São Paulo, nesta quarta-feira, 10, após quatro meses de clube. A estreia dele entre os 11 iniciais foi positiva e teve como ponto alto da atuação a assistência para o gol de Robson, no segundo tempo.

Depietri ganhou a oportunidade de ser titular contra o São Paulo por conta do desfalque de David. Lesionado, o camisa 17 deve ficar de fora também contra o Bragantino, neste sábado, 13. Quem também será ausência diante do Massa Bruta é Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A expectativa é de que Vojvoda dê mais uma chance ao argentino entre os 11 iniciais.

Diante do tricolor paulista, Depietri fez jogada individual pela ponta esquerda, se livrando da marcação de Marquinhos e cruzando na medida para Robson empurrar no fundo das redes. O argentino de 21 anos teve a maior nota por desempenho na partida, 7.5, dada pelo Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol.

Em campo por 67 minutos, Depietri ainda contribuiu com duas finalizações, uma delas na direção do gol, três dribles certos de quatro tentativas e um desarme. O atleta mostrou personalidade, buscou jogadas individuais e somou de forma positiva ao sistema ofensivo do Fortaleza.

Anteriormente, o atacante havia disputado quatro partidas sempre saindo do banco de reservas. Até o jogo contra o São Paulo, o jogador não tinha somado 90 minutos em campo, conforme levantamento feito pelo Esportes O POVO.





