No reencontro entre Ceni e torcida no Castelão, Fortaleza enfrenta São Paulo pela Série A

De volta ao clube paulista, treinador terá primeiro contato com torcedores do Leão após saída do Pici. Com retrospecto positivo em 2021, Tricolor de Aço mira triunfo para voltar ao G-4

Após quase dois meses do movimentado duelo pela Copa do Brasil, Fortaleza e São Paulo voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, 10, a partir das 21h30min, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A. Desta vez, o embate tricolor tem um elemento especial por um ídolo em comum: o reencontro entre Rogério Ceni e a torcida cearense no Gigante da Boa Vista depois de 609 dias - agora como adversário.

A última partida em que o ex-goleiro esteve à beira do campo no estádio com presença dos torcedores do Leão foi no dia 11 de março de 2020, no triunfo por 3 a 0 sobre o Pacajus, pelo Campeonato Cearense. A relação chegou ao fim no início de novembro, quando o treinador aceitou comandar o Flamengo-RJ e rumou para o Rio de Janeiro. Conquistou títulos, mas não resistiu à pressão, foi demitido e retornou ao Morumbi no mês passado.

Antes de figurar entre os quatro melhores do mata-mata nacional, o time do Pici superou o escrete paulista nas quartas de final. Após arrancar empate em 2 a 2 no Morumbi, venceu por 3 a 1 com autoridade no Castelão e carimbou a classificação. No primeiro turno do Brasileirão, a equipe cearense também levou a melhor e quebrou tabu histórico com o triunfo por 1 a 0 em solo paulista.

Com o retrospecto positivo, o Fortaleza quer aproveitar a força como mandante no duelo em três cores para voltar a vencer na elite e tentar retornar ao G-4, de onde saiu após duas derrotas (América-MG e Corinthians-SP, ambas fora de casa) nas últimas duas rodadas.

Após longa lista de desfalques, o Tricolor de Aço sofreu novas baixas de titulares, mas conta também com retornos e uma dúvida. O zagueiro Titi e os volantes Éderson e Matheus Jussa voltam a estar à disposição após suspensão automática e devem figurar na formação inicial.

O ala direito Yago Pikachu, que se recupera de luxação no ombro esquerdo, pode ser novidade na escalação, mas ainda é dúvida para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Caso siga como desfalque, Ronald deverá seguir na ala, com Jussa e Éderson de volantes, já que Felipe completou a série de três cartões amarelos e será baixa. O ala Lucas Crispim e o atacante David, ambos com lesão muscular, também ficam fora.

Com a intenção de conquistar um resultado positivo no Castelão para dar um salto na classificação, o São Paulo também perdeu duas peças importantes: o zagueiro equatoriano Arboleda, convocado para jogos das Eliminatórias, e o atacante Rigoni, suspenso. Rodrigo Nestor e Bruno Alves disputam o posto do defensor, enquanto Calleri formará dupla com Luciano no setor ofensivo.

Fortaleza x São Paulo

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Ronald (Yago Pikachu), Matheus Jussa, Éderson, Lucas Lima e Bruno Melo; Robson e Ángelo Henríquez (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

4-4-2: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor (Bruno Alves), Liziero, Gabriel Sara e Igor Gomes; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 10/11/2021

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior/PR

Assistentes: Rafael Trombeta/PR e Sidmar dos Santos Meurer/PR

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia/RJ

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5, YouTube O POVO e Facebook Esportes O POVO

