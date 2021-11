Com torcida, Fortaleza x São Paulo marca o reencontro entre Ceni e o Tricolor do Pici

O duelo entre Fortaleza e São Paulo, nesta quarta-feira, 10, no Castelão, marca o reencontro entre Rogério Ceni e o clube do Pici. Será a terceira vez que o treinador vai encarar o Tricolor cearense desde que deixou o time. Nos dois duelos anteriores, quando comandava o Flamengo, ele venceu uma e empatou outra.

A diferença para o terceiro encontro entre o técnico e o clube do Pici é a presença da torcida. Nos dois confrontos anteriores, a entrada do público nos estádios ainda não estava liberada em meio à pandemia da Covid-19.

Ceni é um dos maiores treinadores da história do Fortaleza. Sob o comando do ex-goleiro, o Leão foi campeão da Série B 2018, bicampeão Cearense (2019 e 2020) e da Copa do Nordeste (2019), além da campanha vitoriosa na Série A 2019, quando o time conquistou vaga para a Sul-Americana.



Depois que deixou o Leão para assumir o Flamengo, em novembro de 2020, Ceni ficou oito meses à frente do Rubro-Negro. No clube carioca, ele esteve no comando em 45 jogos, com 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. O treinador foi campeão do Brasileirão do ano passado, a Supercopa do Brasil 2021 e o Campeonato Carioca 2021.

Em julho deste ano, Ceni foi demitido do Flamengo em meio a polêmicas com a equipe de análise de desempenho do clube. Em outubro, o técnico assumiu o São Paulo. Até o momento, ele possui duas vitórias, um empate e duas derrotas pelo Tricolor paulista na Série A.

O São Paulo chega para enfrentar o Fortaleza vindo de derrota para o Bahia, em Salvador, e mira a recuperação na tabela. Os cearenses também focam na reabilitação na competição após perder duas seguidas para o América-MG e Corinthians, fora de casa.



Ceni x Fortaleza: veja os resultados abaixo

23/6/2021 | Flamengo 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão 2021

26/12/2020 | Fortaleza 0 x 0 Flamengo - Brasileirão 2020

